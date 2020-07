Piazza Affari e Borse europee previste aprire sopra la parità, attenzione a DiaSorin

Valeria Panigada 9 luglio 2020 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero aprire sopra la parità, in un tentativo di rimbalzo dopo la recente debolezza incoraggiate dalla buona performance di Wall Street ieri sera. Oggi gli investitori provano a guardare con maggiore speranza al quadro macro. Questa mattina dalla Germania è giunto il dato sulla bilancia commerciale che ha evidenziato a maggio un surplus in deciso miglioramento e sopra le attese, con le esportazioni che sono balzate in avanti del 9% rispetto al -24% di aprile. A maggio sono state progressivamente eliminate le misure di confinamento legate al Covid e questa nuova normalità si è riflessa sugli scambi commerciale della maggiore economia europea. Tra gli appuntamenti di giornata, la riunione dell'Eurogruppo, che dovrebbe eleggere il nuovo presidente.Guardando a Piazza Affari, da monitorare oggi DiaSorin che potrebbe partire con slancio dopo che il servizio sanitario nazionale del Regno Unito ha scelto il suo test sierologico per tracciare l’impatto e la diffusione del coronavirus nella popolazione inglese. Sul fronte obbligazionario, invece, si ricorda che oggi è la quarta e penultima giornata di collocamento del Btp Futura.