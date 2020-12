Piazza Affari e Borse europee previste aprire poco sopra la parità

Valeria Panigada 23 dicembre 2020 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi poco sopra la parità prima della pausa natalizia. Domani e venerdì infatti il listino milanese rimarrà chiuso e gli scambi riprenderanno regolarmente lunedì 28 dicembre.Sui mercati potrebbe pesare la minaccia di Donald Trump di non firmare il piano di rilancio per l'economia Usa di circa 900 miliardi di dollari adottato lunedì dal Congresso, dopo mesi di trattative. Il presidente americano ha definito il piano "vergognoso", giudicando "ridicolmente bassi"gli aiuti previsti per le imprese e le famiglie. Trump ha quindi chiesto al Congresso di apportare modifiche al pacchetto di interventi.La seduta sarà movimentata da diversi appuntamenti. In Italia, l'Istat diffonderà la fiducia dei consumatori e delle imprese a dicembre, mentre in Parlamento sarà una giornata cruciale per la manovra con il voto di fiducia e il voto finale della Camera sul Ddl bilancio. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il reddito e la spesa delle famiglie, le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan, oltre che le vendite di case nuove e le scorte di greggio.