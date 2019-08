Piazza Affari e Borse europee previste aprire in rosso, oggi nuove trimestrali e dati lavoro Usa

Valeria Panigada 2 agosto 2019 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in deciso calo, in scia ai ribassi di Wall Street ieri sera e alla debole intonazione dei listini asiatici, con Tokyo che questa mattina ha lasciato sul parterre oltre 2 punti percentuali.A pesare sui mercati internazionali sono nuovamente le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ieri il presidente americano Donald Trump ha annunciato con un tweet nuovi dazi del 10% su 300 miliardi di beni cinesi a partire dal primo settembre in attesa di un accordo, che stenta ad arrivare. Non aiuta nemmeno la decisione del Giappone di rimuovere la Corea del Sud dalla sua lista di partner favoriti a partire dal prossimo 28 agosto. Il governo di Seoul non ha tardato a rispondere, dicendosi profondamente deluso dalla decisione del Giappone e pronto a reagire severamente.La giornata sarà movimentata anche da alcune importanti indicazioni macro, tra cui spiccano i dati sul lavoro negli Stati Uniti. Nel primo pomeriggio italiano verranno diffusi il tasso di disoccupazione, l'andamento dei salari e la variazione degli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non farm payrolls). L'agenda macro odierna prevede inoltre le vendite al dettaglio nell'Eurozona.Per quanto riguarda l'Italia, l'Istat diffonderà il dato su produzione industriale e vendite al dettaglio. A livello societario prosegue la stagione delle trimestrali a Piazza Affari, tra cui Ubi, A2A, Ferrari e Atlantia. Infine, si segnala che oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà a Palazzo Chigi la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.