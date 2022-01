Piazza Affari e Borse europee previste aprire in rosso. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 21 gennaio 2022 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, sono previste aprire in deciso ribasso sulla scia della debolezza di Wall Street e dei listini asiatici (Tokyo ha chiuso in calo dello 0,90% dopo essere crollato durante la sessione fino a -2%).Sui mercati pesano le continue preoccupazioni circa l'inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve. Gli operatori attendono nervosamente la riunione della Fed, che inizierà martedì prossimo e terminerà mercoledì, da cui si aspettano novità riguardo la strategia da adottare contro l'inflazione. Il mercato prevede un'accelerazione dell'inasprimento delle politiche con aumento dei tassi di interesse a partire dal mese di marzo.Oggi, è prevista la riunione della banca centrale della Turchia, che dovrebbe confermare i tassi al 14%. Da seguire anche l'intervento di Christine Lagarde, presidente della Bce, previsto al World Economic Forum.Tra i dati, in uscita nel pomeriggio la fiducia dei consumatori dell'Eurozona e l'indice anticipatore Usa. Intanto dall'Asia è giunta l'inflazione del Giappone relativa al mese di dicembre, che è salita su base annua dello 0,8%, meno del +0,9% atteso ma in accelerazione rispetto alla precedente crescita, pari a +0,6%.Per quanto riguarda l'Italia, oggi è previsto il Consiglio dei ministri con le nuove misure contro il caro-energia e il pacchetto sui ristori economici per l'emergenza Covid. La Banca d'Italia pubblicherà il Bollettino economico trimestrale.