Piazza Affari e Borse europee previste aprire in rosso. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 19 maggio 2021 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire gli scambi in territorio negativo, in scia ai cali di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. La paura di una accelerazione dell'inflazione che possa portare a una stretta monetaria prematura, continua a penalizzare ulteriormente gli asset rischiosi.Il tema dell'inflazione rimane in primo piano oggi, in vista della pubblicazione dei verbali della riunione di aprile della Federal Reserve (questa sera), che dovrebbe confermare la volontà di rimanere accomodante considerando temporanee le pressioni sui prezzi. Intanto questa mattina è giunto dalla Gran Bretagna l'aggiornamento sull'inflazione che ad aprile si è attestata all'1,5% su base annua, in rialzo rispetto allo 0,7% precedente e oltre le attese ferme all'1,4%.Sarà importante quindi seguire da vicino anche gli interventi previsti nel corso della giornata di Lane, capo economista della Bce, mentre per la Fed è in programma una intervista a Bloomberg del membro votante Bostic.Tra i titoli di Piazza Affari, in uscita i conti di Tim. In agenda anche l'assemblea di Leonardo. Da monitorare anche il comparto auto, e in particolare Stellantis, dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa.