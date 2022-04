Piazza Affari e Borse europee previste aprire in rialzo sulla scia di Wall Street. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 26 aprile 2022 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire in deciso rialzo, sulla scia del recupero sul finale di Wall Street, che dovrebbe contribuire a mettere da parte i timori economici, sanitari e monetari.Ieri i listini in Europa hanno chiuso in forte calo (l'indice milanese Ftse Mib ha terminato con un -1,53% a 23.908 punti) sulla paura che un contenimento sanitario a Pechino di fronte all'evoluzione del Covid-19 associata alla prospettiva di una rapida stretta monetaria negli Stati Uniti possa incidere sul ritmo della crescita.Gli economisti di Morgan Stanley hanno annunciato a tal proposito di aver tagliato l'outlook sul Pil della Cina al 4,2% relativo al 2022, rispetto al target di crescita economica fissato dal governo di Pechino, pari al +5,5% circa.Anche Bank of America ha rivisto al ribasso le proprie proiezioni di crescita sul Pil cinese, dal +4,8% al +4,2%, mentre il downgrade di Nomura è da una crescita economica pari a +4,3% a +3,9%.Queste incertezze dovrebbero rimanere presenti ma per il momento gli investitori sembrano voler beneficiare del rimbalzo delle azioni americane, e in particolare del comparto tecnologico, a seguito dell'annuncio dell'acquisizione del social network Twitter da parte di Elon Musk.In assenza di un dato macro importante, la sessione sarà animata da diverse trimestrali aziendali, tra cui spiccano i risultati di Orange, HSBC e Ubs.