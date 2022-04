Piazza Affari e Borse europee previste aprire in rialzo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 4 aprile 2022 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in territorio positivo per le Piazza Affari e le Borse europee, continuando sullo stesso slancio di venerdì nonostante l'aumento dei rendimenti dei Treasury Usa e le preoccupazioni per il conflitto Russia-Ucraina.Venerdì lo Stoxx 600 ha guadagnato lo 0,54% e il Ftse Mib lo 0,57% mentre Wall Street ha chiuso in verde dopo la pubblicazione del rapporto mensile sull'occupazione che ha confermato sia il dinamismo del mercato del lavoro Usa.La solidità dei dati statunitensi suggerisce agli investitori un anticipo dell'inasprimento accelerato della politica monetaria da parte della Federal Reserve, che sostiene un aumento dei rendimenti dei Treasury.L'attenzione degli investitori continua quindi a rimanere focalizzata sull'inversione della curva dei rendimenti Usa nel tratto 2-10 anni, fenomeno che viene considerato anticipatore di fasi di recessione negli Stati Uniti. La curva si è invertita in questo tratto la settimana scorsa per la prima volta dal 2019; al momento, i tassi sui Treasuries a 10 anni viaggiano al 2,4152%, rispetto al 2,4808% dei tassi dei Treasuries a due anni.L'attenzione dei mercati rimarrà anche sull'evoluzione del conflitto. Ieri l'Ucraina ha accusato l'esercito russo di aver commesso un "massacro" nella città di Boutcha, fatti smentiti da Mosca ma condannati dai Paesi occidentali, che evocano crimini di guerra e preparano nuove sanzioni contro Mosca.La settimana prende il via con alcuni spunti macro da seguire, tra cui l'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori della zona euro. Nel pomeriggio dagli Usa sono attesi gli ordini di beni durevoli. Da monitorare nel corso della mattinata anche il discorso del governatore della Bank of England (BoE) Bailey.