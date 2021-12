Piazza Affari e Borse europee previste aprire in rialzo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 6 dicembre 2021 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare gli scambi di questa prima seduta della settimana in territorio positivo, dopo i ribassi di venerdì. Gli occhi dei mercati rimarranno puntati sull'evoluzione della pandemia e la diffusione della variante Omicron, ma le preoccupazioni sembrano alleviarsi. Sebbene si sappia ancora poco di questa nuova variante, i mercati sembrano rassicurati dalla minore virulenza che sembra finora emergere.Questa settimana l’attenzione sarà incentrata principalmente sul dato dell’inflazione Usa di novembre (venerdì), atteso in ulteriore accelerazione. "Sarà importante soprattutto vedere se, come i dati precedenti, anche questo sarà superiore al consensus, in quanto potrebbe alimentare ulteriormente le attese di una Fed più restrittiva a tendere", avvertono gli analisti di Mps Capital Services.Oggi dal fronte macro giungeranno le vendite al dettaglio in Italia e l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori nell'Eurozona. Tra gli appuntamenti, è prevista la riunione dell'Eurogruppo. I ministri delle finanze della zona euro nella consueta riunione mensile, tra le altre cose, terranno un primo scambio di opinioni in merito alle raccomandazioni presentate dalla Commissione sulla politica economica dell’area nel 2022 sulla base dei piani di bilancio presentati a novembre dai vari paesi.