Piazza Affari e Borse europee previste aprire in rialzo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 22 giugno 2021 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire gli scambi in territorio positivo sulla scia di Wall Street e Tokyo, in un contesto in cui la forza della ripresa economica per il momento vince agli occhi degli investitori sul rischio di un inasprimento delle politiche monetarie.Ieri sera, dopo la chiusura dei mercati, la Federal Reserve ha rilasciato le dichiarazioni di Jerome Powell, il suo presidente, che pronuncerà in apertura della sua udienza al Congresso oggi. Dichiarazione in cui Powell mette in evidenza il miglioramento sostenuto "della situazione economica negli Stati Uniti" e sottolinea che se l'inflazione ha "progredito in modo significativo", questa spinta dovrebbe svanire. Attenzione anche agli interventi dei due membri della Fed Daly (votante) e Mester (non votante), previsti nel corso della giornata.Per quanto riguarda l'Italia, il presidente del Consiglio Mario Draghi riceverà la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, per il via libera al Recovery plan italiano. A livello societario, oggi è in programma la presentazione del piano strategico di Illimity.