Piazza Affari e Borse europee previste aprire in rialzo. I temi da seguire

26 marzo 2021 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta di una settimana debole dovrebbe avviarsi in rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, in scia al rimbalzo di Wall Street ieri sera e dei guadagni dei listini asiatici questa mattina. Sui mercati prevalgono le speranze di ripresa economica rispetto ai timori per la situazione sanitaria in Europa e i dubbi ancora presenti su una possibile accelerazione dell'inflazione, che hanno caratterizzato le giornate passate.Da monitorare anche il petrolio i cui prezzi registrano una nuova fiammata, dopo il tonfo di ieri. In primo piano la questione del blocco del Canale di Suez dovuto a una nave container incastrata, che potrebbe richiedere settimane di lavoro per liberarla.La seduta sarà movimentata anche da alcune indicazioni. Nel corso della mattina verrà diffuso l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania. In uscita anche la fiducia delle imprese e dei consumatori in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il reddito e la spesa delle famiglie americane e la fiducia dei consumatori secondo l'università del Michigan. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà in asta Bot semestrali per 6 miliardi. Il trittico di aste di fine mese terminerà martedì 30 marzo con il collocamento da parte del Tesoro di titoli a media-lunga scadenza per massimi 8,5 miliardi di euro.