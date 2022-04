Piazza Affari e Borse europee previste aprire in rialzo. Cosa seguire oggi

Valeria Panigada 29 aprile 2022 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana e del mese di aprile dovrebbe avviarsi in rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street, anche se le difficoltà di Amazon e il dato sulla crescita e sull'inflazione nell'Eurozona potrebbero smorzare l'appetito per il rischio.A Wall Street, l'indice S&P500 ha registrato ieri la miglior performance dal 9 marzo (+2,48%) e il Nasdaq Composite ha messo a segno l'aumento più forte dal 16 marzo (+3,06%) dopo i risultati migliori del previsto di Meta Platforms e nonostante la delusione dal fronte macro, con il Pil che nel primo trimestre ha registrato un deciso rallentamento della crescita.A mercato chiuso, Amazon ha perso fino a quasi il 10% nella sessione after-hours di Wall Street in risposta a utili e previsioni al di sotto delle aspettative del mercato. Apple da parte sua ha ceduto poco più del 2% nonostante risultati record nel primo trimestre. A pesare l'avvertimento lanciati dal cfo Luca Maestri, relativi a diverse sfide a cui il colosso fa fronte, incluse quelle che riguardano le strozzature delle catene di approvvigionamento per i componenti e sugli effetti che l'ondata di Covid in Cina con conseguente lockdown avrà sulla domanda.In Europa, la sessione sarà nuovamente animata da una serie di trimestrali societarie ma non solo, perchè importanti appuntamenti sono attesi anche dal fronte macro. Nel corso della mattina infatti verranno diffuse la prima stima di crescita in Francia, Italia, Germania e zona euro relativa al primo trimestre, oltre che la lettura preliminare dell'inflazione nella zona euro ad aprile.Quest'ultimo dato potrebbe rilanciare la speculazione sulla politica monetaria dalla Banca centrale europea mentre i mercati si preparano alla riunione della Federal Reserve di settimana prossima, in cui potrebbe annunciare un aumento dei tassi di mezzo punto.