Piazza Affari e Borse europee previste aprire in rialzo. Cosa guardare oggi

Valeria Panigada 16 febbraio 2022 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi in territorio positivo, sulla scia dei guadagni di Wall Street e dei listini asiatici, grazie ai segnali di allentamento delle tensioni in Ucraina. Già ieri i mercati europei hanno iniziato il recupero delle perdite di inizio settimana, dopo le dichiarazioni russe sull'inizio di un ritiro parziale delle truppe sul confine ucraino.Tuttavia, la Nato ha avvertito di non "aver assistito finora ad alcun segnale di de-escalation dalla controparte russa. E anche il presidente americano Joe Biden ha manifestato cautela, affermando che un attacco russo all'Ucraina rimane "una possibilità concreta".In attesa di ulteriori sviluppi, si torna a guardare al fronte macro, dove l'indice dei prezzi al consumo in Cina a gennaio è salito su base annua dello 0,9%, a un ritmo inferiore rispetto al +1% atteso dagli economisti e in rallentamento rispetto al +1,5% precedente. L'inflazione cinese misurata dall'indice dei prezzi alla produzione è salita invece su base annua del 9,1%, al ritmo più basso dal luglio del 2021, a un tasso minore rispetto al +9,5% stimato e in rallentamento rispetto al precedente incremento del 10,3%.Nella zona euro si attende l'aggiornamento sulla produzione industriale. Nel pomeriggio italiano arriveranno diverse indicazioni dagli Usa, tra cui le vendite al dettaglio e la produzione industriale. Infine, attenzione ai verbali dell'ultima riunione della Fed, che verranno pubblicati questa sera.