Piazza Affari e Borse europee previste aprire in moderato rialzo. I temi da seguire nell'ultima seduta di agosto

31 agosto 2021

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire quest'ultima seduta del mese di agosto in moderato rialzo, sostenute dai nuovi record a Wall Street (S&P500 e Nasdaq hanno chiuso su nuovi massimi storici). Il mese dovrebbe concludersi con segno più, costituendo per l'indice Stoxx 600 il suo settimo mese consecutivo di guadagni. Si tratterebbe della migliore performance da più di otto anni, grazie ai buoni risultati societari, alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e al supporto delle banche centrali.Lo slancio positivo dell'azionario è destinato a continuare anche oggi, nonostante le deludenti indicazioni macro giunte dalla Cina, dove il Pmi manifatturiero è sceso ad agosto più del previsto a 50,1 e quello dei servizi è diminuito a 47,3, riflettendo una contrazione dell'attività nel settore, che non si verificava dal picco della pandemia nel febbraio 2020.La seduta sarà movimentata da diverse indicazioni. Nel corso della mattina verranno diffusi il tasso di disoccupazione in Germania, il Pil dell'Italia relativo al secondo trimestre (lettura finale) e l'inflazione di Francia, Italia ed Eurozona, che dovrebbe evidenziare una decisa accelerazione in scia anche ad un effetto confronto dei saldi (avvenuti lo scorso anno ad agosto) in Italia e Francia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà la fiducia dei consumatori. Sul fronte emissioni, il Tesoro offrirà in asta Btp e Ccteu.