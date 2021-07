Piazza Affari e Borse europee previste aprire in moderato rialzo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 23 luglio 2021 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare gli scambi in moderato rialzo dopo l'annuncio senza molte sorprese della Banca centrale europea e in attesa della pubblicazione degli indici Pmi sulle attività del settore privato.Ieri la Bce si è impegnata a mantenere bassi i tassi di interesse per un lungo periodo di tempo e sostenere l'economia fino a quando l'inflazione si stabilizzerà in maniera durevole al 2%, mentre la variante Delta rappresenta un rischio per la ripresa della zona euro. Gli operatori potrebbero reagire nel corso della seduta alla prima lettura dell'indice Pmi di luglio su manifattura e servizi delle principali economie europee e degli Stati Uniti. Quelli dell’Eurozona dovrebbero evidenziare un proseguimento del recupero della componente servizi, alla luce delle riaperture, mentre negli Usa sarà importante vedere se giungeranno ulteriori segnali di rallentamento dopo quelli già visti negli indici Ism.