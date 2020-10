Piazza Affari e Borse europee previste aprire in moderato calo

Valeria Panigada 7 ottobre 2020 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire questa seduta infrasettimanale sotto la parità, in scia al calo di Wall Street innescato dalla decisione del presidente americano Donald Trump di congelare le trattative su un nuovo pacchetto di stimoli all'economia fino a dopo le elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre. "Ho dato istruzioni ai miei rappresentanti di fermare le trattative fino a dopo le elezioni quando, subito dopo la mia vittoria, approveremo una grande legge di stimoli (Stimulus Bill), che si concentrerà sugli americani che lavorano duramente e sulle piccole imprese", ha twittato ieri sera Trump.L'annuncio a sorpresa è arrivato appena dopo l'appello del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che in giornata aveva sostenuto la necessità di politiche fiscali e monetarie accomodanti per rafforzare la ripresa dell'economia dopo il coronavirus. Il nuovo piano di stimoli all'economia Usa era molto atteso dai mercati per evitare il rischio di una spirale recessiva.Attenzione anche al fronte macro, da cui giungeranno diverse indicazioni. In particolare, le vendite al dettaglio in Italia, che suggeriranno l'andamento dei consumi interni. L'Istat pubblicherà anche la nota mensile sull'andamento dell'economia italiana a settembre. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i dati su scorte e produzione di greggio, mentre in serata la Federal Reserve diffonderà i verbali dell'ultima riunione. Si segnala anche il discorso di Christine Lagarde, numero uno della Bce.