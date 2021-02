Piazza Affari e Borse europee previste aprire in deciso ribasso su spettro reflazione dopo boom Treasury Usa

Valeria Panigada 26 febbraio 2021 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in deciso ribasso per Piazza Affari e le Borse europee, in scia alle perdite di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. A pesare sui mercati è lo spettro reflazione negli Stati Uniti, in scia a un nuovo balzo dei rendimenti obbligazionari, che fa temere una revisione della politica monetaria della Fed prima del previsto. Non solo. Questo movimento sull'obbligazionario potrebbe portare gli investitori a uscire dall'azionario e a puntare sui bond, oltre a colpire, come sta accadendo, i titoli growth del settore hi-tech.A dispetto delle rassicurazioni del numero uno della Federal Reserve Jerome Powell, che sia al Senato che alla Camera ha smorzato i timori su un brusco rialzo dell’inflazione, i tassi sui titoli di stato americani continuano a salire. Ieri i tassi dei Treasuries decennali Usa hanno superato nell'arco di poche ore la soglia dell'1,45% schizzando anche oltre l'1,6%, all'1,614%, al record dal 14 febbraio del 2020, con un movimento che alcuni trader hanno chiamato 'flash move'. I rendimenti hanno poi ritracciato chiudendo comunque ai massimi in un anno all'1,51%, in rialzo di 12 punti base circa nella sessione. I tassi a 30 anni sono balzati al 2,286%.L'ennesimo balzo dei tassi sui Treasuries americani ha affossato ieri soprattutto il Nasdaq, che ha chiuso crollando del 3,52% a 13.119,43 e riportando così la perdita più forte dal 28 ottobre scorso. A Tokyo questa mattina l'indice Nikkei è crollato di quasi il 4% scontando, come il resto delle borse dell'Asia-Pacifico, il brusco calo del Nasdaq. "Stiamo monitorando attentamente l'aumento dei rendimenti", ha detto il capo economista della Bce, Philip Lane, in un'intervista rilasciata a Expansion, quotidiano finanziario della Spagna.L'ultima seduta della settimana sarà poi movimentata da alcune indicazioni e appuntamenti. L'agenda macro prevede nel corso della mattina l'inflazione in Francia e Spagna, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il reddito e la spesa delle famiglie oltre che la lettura finale della fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan. Si segnala anche che oggi è previsto il primo voto alla Camera Usa sul piano di sostegno da 1,9 trilioni di dollari proposto dal presidente Joe Biden.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Fincantieri che ieri ha rilasciato i risultati di bilancio 2020 e l'outlook per il 2021, prevedendo un possibile ritorno al dividendo a partire dal 2022. Nel pomeriggio è in programma la conference call. Intanto il gruppo della cantieristica navale ha annunciato questa mattina un nuovo contratto con la Marina militare.