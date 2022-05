Piazza Affari e Borse europee previste aprire in deciso rialzo. I temi e i titoli da seguire oggi

Valeria Panigada 5 maggio 2022 - 06:42

MILANO (Finanza.com)

La seduta di oggi dovrebbe avviarsi in deciso rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, sulla scia di Wall Street, dopo le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve (Fed) che, dopo l'annuncio di un rialzo del tasso di metà punto, ha dissipato i timori del mercato sull'entità dei futuri aumenti dei tassi.La banca centrale degli Stati Uniti ha annunciato ieri sera un aumento dei tassi di interesse di mezzo punto al nuovo range 0,75%-1%. Si tratta della stretta monetaria più forte degli ultimi 20 anni, dal 2000, che conferma la lotta della banca centrale Usa contro l'inflazione galoppante. La Fed ha indicato anche l'intenzione di iniziare a ridurre il bilancio monstre da $9 trilioni, gonfiato dai suoi precedenti acquisti di Treasuries e altri asset.Sebbene l'istituto abbia chiaramente accennato al fatto che seguiranno ulteriori aumenti dei tassi, il suo presidente, Jerome Powell, ha chiarito che i rialzi di tre quarti di punto non sono stati considerati "attivamente" dai membri del Federal Open Market Committee (FOMC), dissipando così i timori del mercato di una stretta monetaria più aggressiva.Oggi, sono in programma le riunioni della banca centrale norvegese e di quella polacca. Restando ancora sulle banche centrali, i mercati attendono la riunione della Bank of England (BoE) che dovrebbe alzare i tassi all'1% dal precedente 0,75 per cento. Da segnarsi in agenda anche la riunione Opec+.Per la stagione degli utili a Piazza Affari da monitorare i numeri del primo trimestre pubblicati stamattina da Unicredit e quelli arrivati ieri sera di Tim ed Enel. Stasera a mercati chiusi si attendono le trimestrali di Leonardo e Banco Bpm.