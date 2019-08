Piazza Affari e Borse europee previste aprire in deciso rialzo, attenzione a Bper e Tod's

Valeria Panigada 8 agosto 2019 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Si attende un avvio in deciso rialzo per Piazza Affari e le principali Borse europee, nonostante permangano le incertezze sulla crescita e il commercio internazionale. Un segnale positivo è giunto questa mattina dalla Cina, con le esportazioni che sono aumentate il mese scorso, nonostante l'escalation delle tensioni con gli Stati Uniti. A luglio l'export cinese ha segnato un rialzo del 3,3% rispetto all'anno scorso. Si tratta del ritmo più alto dallo scorso marzo. Gli analisti avevano stimato un calo dell'1%.I listini asiatici hanno imboccato la via dei rialzi, nonostante ieri sera Wall Street abbia chiuso contrastata sui timori di una recessione, che ha messo sotto pressione i rendimenti dei Treasury Usa. L'indice Nikkei di Tokyo ha chiuso gli scambi in rialzo dello 0,37% dopo che aveva perso il 4,76% nelle quattro sedute precedenti.La giornata sarà movimentata dal bollettino economico della Banca centrale europea, mentre tra i dati macro si segnalano le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. In Italia, l'attenzione rimane rivolta all'attività di governo. Ieri il Senato ha respinto la mozione del M5S sulla Tav, che intendeva bloccare il progetto sulla linea ferroviaria Torino-Lione, e ha votato a favore della realizzazione dell'opera, approvando le mozioni presentate dal Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d'Italia, con l'appoggio della Lega. Si è aperta così una spaccatura all'interno del governo in vista delle legge di bilancio 2020. Oggi attenzione alla conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, convocata prima della pausa estiva.Ieri Piazza Affari ha chiuso in ribasso, per la quarta seduta consecutiva (l'indice Ftse Mib -0,45% a 20.538,85 punti). Tra i titoli, attenzione oggi a Bper e Tod's che ieri a mercato chiuso hanno alzato il velo sui conti.