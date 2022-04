Piazza Affari e Borse europee previste aprire in deciso calo. I temi che caratterizzeranno la seduta di oggi

Valeria Panigada 22 aprile 2022 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, sono attese aprire in deciso ribasso sulla scia di Wall Street e di Tokyo, dopo le dichiarazioni di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, che confermano lo scenario di un rialzo dei tassi di mezzo punto a inizio maggio e di un serie di ulteriori ritocchi successivi."E' appropriato, a mio avviso, muoversi un po' più velocemente" nel ciclo di rialzo dei tassi, ha detto il timoniere della Fed durante un evento organizzato dall'Fmi, aggiungendo che "direi che una stretta di 50 punti base sarà sul tavolo in occasione del prossimo meeting di maggio".Allo stesso tempo, nella zona euro lo scenario di un primo rialzo dei tassi a luglio continua a rafforzarsi secondo le dichiarazioni dei funzionari della Banca centrale europea (Bce).Il clima generale è quindi sfavorevole per le azioni, soprattutto perché i prolungati confinamenti in Cina rischiano di alimentare l'inflazione nelle settimane e nei mesi a venire, pesando sull'attività.In questo contesto verrà osservata con attenzione la lettura preliminare di aprile degli indici Pmi manifatturiero e servizi di Regno Unito, Francia, Germania ed Eurozona nel corso della mattina e degli Stati Uniti nel pomeriggio. "Specialmente quelli francesi e tedeschi, sono attesi in rallentamento sia nella componente manifatturiera che in quella dei servizi", avvertono gli analisti di Mps Capital Services.Nel menù della seduta anche un intervento di Christine Lagarde, presidente della Bce, a un evento del Peterson Institute.Sul fronte societario in programma i risultati trimestrali di diversi grandi gruppi europei, tra cui SAP, Renault e EssilorLuxottica.