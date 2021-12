Piazza Affari e Borse europee previste aprire in calo. I temi e i titoli da monitorare oggi

Valeria Panigada 17 dicembre 2021 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Partenza prevista in rosso per Piazza Affari e le Borse europee, in scia alla chiusura negativa di Wall Street, dove il Nasdaq ha ceduto oltre il 2%. I mercati azionari hanno approfittato negli ultimi due giorni degli annunci delle principali banche centrali, la maggior parte delle quali ha deciso di ridurre le misure di aiuto introdotte a fronte della pandemia. La Fed ha accelerato il tapering che condurrà a tre rialzi dei tassi nel 2022, la Bank of England ha alzato i tassi per la prima volta dalla risi pandemica e la Bce ha confermato la fine del Pepp per il prossimo marzo.Questa mattina la Bank of Japan ha lasciato i tassi fermi ma ha fatto sapere che a partire da aprile ridurrà gradualmente gli acquisti di corporate bond e commercial paper, riportandoli ai livelli pre-pandemia. Dopo aver accolto con favore le iniziative annunciate, gli investitori ora devono fare i conti con queste prospettive.La seduta odierna sarà animata da alcune indicazioni, tra cui spiccano l'indice Ifo in Germania sul clima economico e i dati finali sull'inflazione nella zona euro. Da segnarsi in agenda che venerdì è il giorno delle “4 streghe” (scadenza futures e opzioni su indici e titoli).Tra i titoli di Piazza Affari, da monitorare DiaSorin che ha alzato il velo sul nuovo piano industriale al 2025. Attenzione anche al comparto auto, Stellantis in particolare, che potrebbe frenare dopo la corsa di ieri, in scia ai nuovi dati sulle immatricolazioni in Europa.