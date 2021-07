Piazza Affari e Borse europee previste aprire in calo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 26 luglio 2021 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aviare gli scambi in territorio negativo, in vista di una settimana particolarmente impegnativa tra una pioggia di trimestrali societarie (anche in Italia) s diversi dati importanti, senza dimenticare la riunione di politica monetaria della Federal Reserve.Gli investitori seguiranno da vicino le pubblicazioni dei colossi LVMH, Apple, Amazon, Boeing e Deutsche Bank. La stagione dei conti prenderà il via anche in Italia, con i conti di circa la metà delle società del Ftse Mib, mentre poco più di un quinto delle aziende dell'S&P500 ha già rilasciato i risultati e l'88% di loro ha fatto meglio del consenso.Gli operatori reagiranno anche agli annunci della Fed di mercoledì, dopo la sua riunione di due giorni. Questo incontro non dovrebbe portare ad annunci spettacolari, ma la Fed è in attesa di eventuali chiarimenti circa la tempistica del tapering, il rallentamento degli acquisti sul mercato.Anche l'agenda macroeconomica sarà ricca nei prossimi giorni, con il Pil del secondo trimestre negli Stati Uniti e nella zona euro e i dati sull'inflazione nell'Eurozona. Intanto oggi, sarà da monitorare l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese.