Piazza Affari e Borse europee previste aprire con segno più. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 26 gennaio 2022 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare gli scambi sopra la parità, in un clima che rimane comunque incerto per via delle tensioni geopolitiche intorno all'Ucraina e all'incognita sulla politica monetaria negli Stati Uniti.Questa sera, alle 20.00 ore italiane, la Federal Reserve annuncerà le decisioni prese dopo la riunione di due giorni del suo Federal Open Market Committee (Fomc) in meritoall'aumento dei tassi e alla riduzione del bilancio, due questioni chiave mentre l'inflazione rimane una delle principali preoccupazioni. L’istituto è atteso confermare il costo del denaro, ma potrebbero giungere spunti interessanti sull’evoluzione dei rialzi dei tassi nel 2022.Sempre in tema di banche centrali, oggi è attesa anche la decisione di politica monetaria della Bank of Canada, che dovrebbe mantenere i tassi stabili allo 0,25%.Sul fronte geopolitico, resta alta la tensione in Ucraina. Nuove discussioni tra consiglieri politici di Russia, Ucraina, Francia e Germania, si svolgeranno oggia Parigi.Per quanto riguarda l'Italia, oggi si avrà la terza votazione per il presidente della Repubblica, dopo le due fumate nere. Intanto il Tesoro collocherà in asta Btp short term fino a 3,75 miliardi e Btp-i fino a 1 miliardo.A livello societario, è atteso il cda di Tim per esaminare le linee guida del nuovo piano industriale. Mentre da Oltreoceano giungeranno le trimestrali di Intel, Boeing, AT&T e Tesla.