Piazza Affari e Borse europee previste aprire caute, i temi da monitorare

Valeria Panigada 29 marzo 2021 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi intorno alla parità, con gli investitori ancora combattuti tra le speranze di ripresa economica e i timori sanitari. Si guarderà anche ai prezzi del petrolio, attualmente in deciso calo con il ripristino quasi totale della nave portacontainer Ever Given, che si era arenata nel Canale di Suez.Pochi gli spunti macro previsti oggi, con la sola pubblicazione dell'indice di fiducia nell'Eurozona. Tra gli altri appuntamenti, si segnala la nuova riunione dell'Ema ad Amsterdam sul vaccino Astrazeneca, mentre in Gran Bretagna a partire da oggi arriva la fine delle misure di lockdown totale. Sarà però una settimana intensa con i Pmi ufficiali in Cina, l'inflazione dell'Eurozona (mercoledì) e il rapporto sul lavoro negli Stati Uniti (venerdì). Da seguire da vicino anche gli annunci della Casa Bianca, dove Joe Biden dovrà presentare il suo piano di spesa per le infrastrutture. Infine, si segnala venerdì la chiusura per festività di buona parte dei principali mercati mondiali, tra cui Piazza Affari.Tra i titoli del listino milanese, da monitorare oggi Atlantia, nel giorno dell'assemblea con all'ordine del giorno il progetto di scissione.