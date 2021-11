Piazza Affari e Borse europee previste aprire appena sopra la parità. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 10 novembre 2021 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare la seduta odierna sulla parità o poco sopra, in un clima di attesa per il dato sull'inflazione negli Stati Uniti, in uscita nel primo pomeriggio italiano. Secondo il consenso, l'indice dei prezzi al consumo è atteso toccare i massimi da inizio anni ’90, salendo a 5,8% a ottobre. Il dato sarà osservato con attenzione tra i timori di un'inflazione prolungata che potrebbe riaccendere le speculazioni sui tempi di possibili aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed).A questo riguardo, ieri, James Bullard, numero uno della Federal Reserve di St Louis, tra gli esponenti più falchi dell'istituzione, ha detto di ritenere che la banca centrale americana alzerà i tassi di interesse due volte nel 2022, dopo aver concluso la fase di tapering dei suoi acquisti di bond, appena annunciata dal presidente Jerome Powell. Bullard non è al momento membro votante del Fomc, ma lo sarà nel 2022.Intanto l'alert inflazione è giunto anche dalla Cina, con l'indice dei prezzi al consumo balzato a ottobre dell'1,5% su base annua, al ritmo più forte dal settembre del 2020. Il dato era atteso in crescita dello 0,7%, rispetto alla precedente variazione pari a zero. Boom anche per l'inflazione misurata dall'indice dei prezzi alla produzione, volata del 13,5%, al record da quando le autorità di Pechino hanno iniziato a raccogliere il dato, nell'ottobre del 1996.Per quanto riguarda l'Italia, in programma oggi l'aggiornamento sulla produzione industriale e la pubblicazione da parte dell'Istat della nota mensile sull'andamento dell'economia a ottobre. Sul fronte emissioni, è prevista l'asta del Tesoro di Bot annuali per 5 miliardi. A Piazza Affari, la giornata sarà animata anche da una raffica di cda e conference call per l'approvazione dei conti. Tra questi si segnala, Banca Mediolanum, Generali, Poste Italiane, Terna e Tod's.