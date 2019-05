Piazza Affari e Borse europee potrebbero tentare il rimbalzo in avvio, oggi asta Btp

Valeria Panigada 30 maggio 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

E' previsto un avvio positivo per Piazza Affari e le principali Borse europee, nel tentativo di rimbalzo dopo le ultime sedute di ribassi. Ieri l'indice Ftse Mib ha lasciato sul parterre l'1,29% finendo sotto la soglia psicologica dei 20mila punti. Si tratta dei minimi a oltre tre mesi. Gli investitori rimangono comunque prudenti di fronte alle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il People's Daily, quotidiano numero uno in Cina e organo di stampa ufficiale del Partito Comunista del paese, ha avvertito esplicitamente che, in caso di escalation della guerra commerciale, la Cina userebbe l'arma delle terre rare contro gli Usa.L'impatto del rinfocolarsi delle tensioni tra le due super potenze economiche è stato negativo sull'azionario a stelle e strisce. L'S&P 500 ha perso quasi il 6% a maggio, soffrendo la prima performance negativa su base mensile dell'anno. I ribassi si sono trasferiti questa mattina in Asia, dove la Borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,29%.La giornata odierna sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro, come l'inflazione in Spagna, ma soprattutto il Pil trimestrale degli Stati Uniti. Sul fronte emissioni attenzione all'asta del Tesoro con il collocamento di Btp dopo che l'Italia ha ricevuto la lettere Ue con la richiesta di chiarimenti, da fornire entro domani, sulla violazione della regola di riduzione del debito. Secondo Bruxelles infatti l’Italia non ha effettuato progressi sufficienti nel corso del 2018 per rispettare il criterio del debito.