Piazza Affari e Borse europee dovrebbero proseguire il rimbalzo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 22 dicembre 2021 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in moderato rialzo, proseguendo il rimbalzo della vigilia, sostenuti dai guadagni di Wall Street ieri sera (il Dow Jones è avanzato dell'1,6%, l'S&P500 è salito dell'1,8%, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato il 2,4%).Gli investitori dovrebbero comunque rimanere vigili su eventuali annunci riguardanti la pandemia di Covid-19. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un massiccio piano anti-Covid, rendendo noto che la Casa Bianca dispiegherà 1.000 medici militari negli ospedali, per dare un sostegno alle strutture che versano in condizioni di maggiore difficoltà nella gestione dell'emergenza. Il personale sarà dispiegato nei mesi di gennaio e febbraio. L'amministrazione Biden ha annunciato anche l'acquisto di 500 milioni di test Covid fai da te, che gli americani potranno ordinare e ricevere gratis attraverso un sito che sarà operativo a partire dal mese di gennaio.Intanto Israele è pronta a somministrare la quarta dose dei vaccini anti Covid-19, a causa della veloce diffusione di Omicron e dopo aver comunicato il primo decesso legato alla variante. Il paese ha annunciato il lancio di un altro ciclo di vaccinazioni per l'inoculazione della quarta dose agli over 60, dopo la raccomandazione arrivata da una commissione del ministero della Salute.Ma non solo. Gli investitori seguiranno oggi anche le cifre finali del del Pil Usa del terzo trimestre del 2021, che il consensus degli analisti prevede in crescita, su base annualizzata, del 2,1%.