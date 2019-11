Piazza Affari e Borse europee dovrebbero proseguire i rialzi, oggi i conti di Intesa

Valeria Panigada 5 novembre 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero proseguire i guadagni di inizio settimana, aprendo la seduta odierna in leggero rialzo. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso a quota 23.311 punti (+1,64%), sui nuovi massimi annui sopra quota 23mila punti. A sostenere gli scambi i nuovi record di Wall Street, in scia alle speranze di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina entro questo mese. Dopo le parole incoraggianti del presidente americano Donald Trump, il Financial Times ha riportato che Washington sta pensando di eliminare i dazi su 112 miliardi di dollari di prodotti cinesi per dimostrare la volontà di raggiungere un accordo iniziale. Anche la Cina si sarebbe mostrata disponibile a una mossa simile. In Asia, Tokyo ha chiuso sui massimi a oltre 1 anno dopo il lungo weekend festivo.La giornata sarà movimentata anche da alcune indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'indice Pmi servizi della Gran Bretagna, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà il corrispondente Ism non manifatturiero, oltre che la bilancia commerciale. Si segnala anche il rapporto Opec sul petrolio.Per quanto riguarda l'Italia, oggi l'Istat pubblicherà la nota mensile sull'andamento dell'economia. A Piazza Affari oggi parte la stagione dei conti delle banche con i numeri di Intesa Sanpaolo. Intanto torna al centro dell'attenzione del governo la vicenda ArcelorMittal-ex Ilva, con un incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'azienda.