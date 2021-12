Piazza Affari e Borse europee dovrebbero aprire poco mosse. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 28 dicembre 2021 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi sulla parità o poco sopra, dopo un inizio di settimana positivo. Ieri l'indice milanese Ftse Mib ha chiuso con un rialzo dello 0,80% a 27.231,20 punti.In una seduta caratterizzata da un clima semi-festivo, con scambi sottili, e da pochi spunti macro, l'attenzione degli operatori rimarrà rivolta agli sviluppi sanitari. Nonostante i timori per la diffusione della variante Omicron, gli investitori sperano che i governi non imporranno rigide restrizioni sanitarie che potrebbero mettere a repentaglio la ripresa economica.In Francia, il primo ministro Jean Castex ha annunciato lunedì sera una serie di nuove misure sanitarie volte a frenare la diffusione del coronavirus, escludendo un nuovo lockdown. Nel Regno Unito, il governo britannico non prevede di imporre nuove restrizioni relative al Covid-19 prima della fine del 2021.A sostenere l'ottimismo sui mercati, anche la buona intonazione di Wall Street ieri che ha visto l'S&P500 su nuovi massimi storici.Si ricorda che oggi la Borsa di Londra rimarrà ancora chiusa per festività. Gli scambi sul listino inglese riprenderanno regolarmente domani.