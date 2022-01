Piazza Affari e Borse europee attese prudenti in avvio. I temi e i titoli da seguire oggi

Valeria Panigada 28 gennaio 2022 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare gli scambi con cautela, al termine di una settimana caratterizzata da un'elevata volatilità sullo sfondo degli annunci di politica monetaria della Federal Reserve, delle tensioni geopolitiche e dell'intensificarsi delle trimestrali societarie.Gli indici europei sono reduce di tre seduti di rialzi, ma con forti oscillazioni. Il Cboe Volatility Index (VIX), termometro della volatilità dei mercati, è volato in settimana al record dall'ottobre del 2020, oltre la soglia dei 30 punti. Gli investitori sono preoccupati per le tensioni geopolitiche intorno all'Ucraina e l'atteggiamento più restrittivo del previsto adottato dalla Federal Reserve. Mentre i risultati delle imprese e gli indicatori economici ritenuti favorevoli hanno, invece, sostenuto il trend.Questa mattina dal fronte macro è giunto il Pil della Francia che è cresciuto del 7% nel 2021, un valore superiore alle previsioni ufficiali e il più forte dal 1969. Gli investitori seguiranno anche la pubblicazione della prima stima del Pil tedesco, prima di quella dell'indice dei prezzi PCE e del reddito e spesa delle famiglie negli Stati Uniti.Tra i titoli di Piazza Affari, da monitorare Unicredit che questa mattina ha diffuso i conti relativi al quarto trimestre e all'intero 2021. Da monitorare anche Leonardo, che si attende ordini, ricavi ed Ebita 2021 nella parte alta della guidance. Infine, da seguire anche l'intero settore del lusso in Europa, che potrebbe essere animato dai numeri di LVMH, che ha dichiarato ieri sera di aspettarsi una forte crescita anche quest'anno dopo aver beneficiato di un'accelerazione nell'aumento delle vendite nel quarto trimestre dello scorso anno.