Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio, il rally continua

Valeria Panigada 3 giugno 2020 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee sono attese aprire in deciso rialzo, proseguendo i guadagni dei giorni scorsi con il rally dei mercati che non dà alcun segnale di debolezza. Ieri, in una giornata festiva per l'Italia, l'indice milanese Ftse Mib ha chiuso con un progresso del 2,42% a 18.971,09 punti, nei pressi della resistenza psicologica dei 19.000 punti e mettendo ormai nel mirino i 20.000 punti, dove passa il ritracciamento del 50% di Fibonacci di tutto il down trend avviato a febbraio 2020.Gli operatori continuano a guardare alla ripresa dell'attività economica con la fine progressiva delle misure di confinamento visto il miglioramento della situazione Covid in Europa. Ieri i dati sull'attività manifatturiera nell'area euro hanno evidenziato primi segnali di recupero e questa mattina dalla Cina si è assistito a un sorprendente recupero dell'indice Pmi servizi, che a maggio è balzato al record dal 2010. Si guarda con speranza anche alla riunione di politica monetaria della Bce, in programma domani, da cui potrebbero giungere nuove misure in sostegno all'economia. Il mercato si attende un incremento del PEPP per ulteriori 500 miliardi.Scivolano sullo sfondo quindi le crescenti tensioni sociali negli Stati Uniti, dove proseguono le proteste contro la brutalità della polizia, con il presidente americano Donald Trump che ha minacciato di utilizzare l’esercito per ristabilire l’ordine. In questo clima di nervosismo si aggiungono le frizioni tra Washington e Pechino. Bloomberg ha riportato che il governo cinese ha ordinato di sospendere gli acquisti di prodotti agroalimentari importati dagli Usa, in una mossa che rischia di compromettere l’accordo commerciale raggiunto tra i due paesi.La seduta odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro. Attenzione all'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona relativo al mese di maggio. In arrivo anche il tasso di disoccupazione di Italia e area euro relativo ad aprile. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio ADP sui nuovi occupati, oltre all'indice Ism non manifatturiero e agli ordinativi industriali. In programma anche i la riunione di politica monetaria della banca centrale del Canada.