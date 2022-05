Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio. Cosa seguire oggi

Valeria Panigada 17 maggio 2022 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Si attende un avvio positivo per le Borse europee, compresa Piazza Affari, dopo un inizio di settimana fiacco (l'indice milanese Ftse Mib ha chiuso ieri con un -0,06% a 24.033,05 punti). A incoraggiare il rimbalzo sono le notizie sul fronte sanitario in Cina.L'andamento della giornata appare più ottimista grazie al calo del numero di nuovi casi di Covid in Cina e all'assenza di casi positivi per tre giorni al di fuori delle zone di quarantena di Shanghai, condizione richiesta per la revoca delle restrizioni.Ma sullo sfondo restano i timori per le prospettive economiche dopo la pubblicazione di indicatori al di sotto delle aspettative in Cina e negli Stati Uniti, che hanno riacceso i timori per il rallentamento dell'economia globale, già alle prese con l'inasprimento delle politiche delle banche centrali.L'intervento odierno del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e quello della sua controparte presso la Banca centrale europea, Christine Lagarde, sarà particolarmente seguito dagli operatori di mercato in cerca di eventuali indicazioni sulla situazione economica e l'evoluzione della politica monetaria.La seduta sarà animata anche da alcuni dati macro, tra cui spiccano le vendite al dettaglio e la produzione industriale negli Stati Uniti. Per l'Eurozona in uscita la lettura preliminare del Pil trimestrale.