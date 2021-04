Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio, l'attenzione è rivolta alle trimestrali

Valeria Panigada 20 aprile 2021 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi senza grandi variazioni anche se il contesto di mercato rimane dominato dall'ottimismo sul rimbalzo dell'economia. Gli operatori rimangono cauti in attesa delle trimestrali societarie in arrivo e della riunione di politica monetaria della Bce, prevista giovedì.Dal fronte macro oggi non sono attese indicazioni di rilievo dopo che questa mattina la People's Bank of China ha deciso di lasciare invariati i tassi a 1 e 5 anni per il 12esimo mese consecutivo. L'unico appuntamento di rilievo è rappresentato dal pronunciamento dell'Ema sul vaccino Johnson&Johnson in relazione ai casi di trombosi.L'attenzione degli operatori quindi si concentrerà soprattutto a livello societario dove prosegue la stagione delle trimestrali, con i conti di J&J, Netflix, Procter&Gamble e Philip Morris. In Europa ha diffuso i conti Danone.Sul fronte emissioni, prosegue il collocamento del Btp Futura dedicato al retail.