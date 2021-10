Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 5 ottobre 2021 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire gli scambi intorno alla parità, dopo un inizio di settimana negativo. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,6% a 25.460 punti.Sui mercati persistono i timori per l'inflazione con il meeting Opec+ che non è stato di giovamento in quanto la conferma dei rialzi graduali della produzione ha alimentato il rally del petrolio.Inoltre, gli investitori sono ancora in attesa di un annuncio da parte del gigante cinese dello sviluppo immobiliare Evergrande, il cui titolo è ancora sospeso alla borsa di Hong Kong.Nuovi spunti potrebbero giungere nel corso della seduta anche dal fronte macro. In Europa, è attesa la pubblicazione degli indici Pmi definitivi dei servizi di settembre.