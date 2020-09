Piazza Affari e Borse europee attese negative in avvio all'indomani della Bce

Valeria Panigada 11 settembre 2020 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Si attende un avvio di seduta in moderato calo per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo i moderati guadagni di ieri (l'indice Ftse Mib ha chiuso con un +0,25%). All'indomani della Bce, l'attenzione del mercato torna a rivolgersi a Wall Street dove ieri si è assistito a un nuovo calo dei grandi titoli tecnologici americani. Tra gli investitori torna a prevalere una certa cautela e nervosismo.Attenzione sul forex ai movimenti scatenati sull'euro-dollaro, che prima è balzato fino a 1,19, poi ha ritracciato velocemente, azzerando praticamente il rally. Merito-colpa della Bce di Christine Lagarde che, nella giornata di ieri, ha prima detto che il valore dell'euro "non è un target di politica" monetaria della banca centrale, non facendo parte del suo mandato, e poi ha sottolineato che l'istituzione "monitorerà attentamente" il suo valore. La Bce "valuterà in modo attento le informazioni in arrivo, inclusi gli sviluppi del tasso di cambio, riguardo alle sue implicazioni sull'outlook di medio termine dell'inflazione", ha precisato Lagarde.L'ultima seduta della settimana sarà poi movimentata da diverse indicazioni. Dopo i dati sulla produzione della Gran Bretagna si prosegue con il tasso di disoccupazione in Italia per poi chiudere con l'inflazione negli Stati Uniti. Si segnala tra gli appuntamenti, la riunione dell'Eurogruppo a Berlino.