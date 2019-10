Piazza Affari e Borse europee attese in rialzo in avvio

Valeria Panigada 8 ottobre 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio settimana. A sostenere gli scambi la buona intonazione dei listin i asiatici (Tokyo ha chiuso con un progresso di circa 1 punto percentuale).Gli investitori rimangono con un atteggiamento di ottimismo prudente in vista dei nuovi negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina, previsti nei prossimi giorni. Da una parte Pechino ha confermato che il vice-primo ministro Liu He si recherà giovedì e venerdì a Washington per partecipare ai colloqui e il presidente americano Donald Trump ha giudicato probabile che venga raggiunto un accordo, anche se sarebbe preferibile che un eventuale accordo con la Cina non fosse parziale. Dall'altra però l'amministrazione Trump ha deciso di inserire nella lista nera delle società a cui è vietato fare affari con le aziende Usa altri 28 gruppi cinesi. Le 28 società, secondo le accuse Usa, sarebbero implicate nella violazione dei diritti umani a danno dei uiguri, minoranze musulmane presenti nella regione Xinjiang.In Italia l'attenzione rimane rivolta al Parlamento, dove prosegue il cammino della Manovra. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri viene ascoltato oggi dalla Camera sulla Nota di aggiornamento al Def in vista della prossima legge di bilancio, dopo che ieri è stato sentito al Senato. Dal fronte macro, l'Istat pubblicherà il dato sul commercio al dettaglio.