Piazza Affari e Borse europee attese in leggero calo in apertura. I temi da seguire oggi

27 luglio 2021

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare gli scambi in leggero calo, dopo i rialzi di inizio settimana. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso in progresso dello 0,68% a 25.296 punti. Il clima sui mercati è attendista alla vigilia della decisione di politica monetaria della Federal Reserve (Fed) e dei risultati trimestrali dei giganti tecnologici americani.Oggi la Fed inizia la sua riunione di due giorni che si concluderà domani con l'annuncio di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Intanto dal fronte macro, questo pomeriggio giungeranno dagli Stati Uniti gli ordini di beni durevoli e la fiducia dei consumatori, che potrebbe registrare un calo dopo i segnali di debolezza evidenziati dall’indice calcolato dall’Università del Michigan.Ma l'attenzione sarà rivolta anche al fronte societario, dove prosegue spedita la stagione delle trimestrali. Oggi sono in programma i conti di Alphabet, Apple, General Eletric, Microsoft e Visa negli Usa e di Campari e Moncler a Piazza Affari. Si ricorda che questa settimana ben 25 titoli del Ftse Mib diffonderanno i conti del secondo trimestre. In particolare, giovedì appuntamento con i conti trimestrali per ben 14 blue chip, tra cui le big Eni, Enel e Unicredit.