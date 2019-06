Piazza Affari e Borse europee attese in calo in avvio

Valeria Panigada 25 giugno 2019 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe proseguire i ribassi di inizio settimana e aprire in territorio negativo, insieme alle Borse europee. A pesare sugli scambi le incertezze legate alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro del G20 di Osaka, in programma venerdì e sabato. A questo si aggiungono le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, dopo l'abbattimento di un drone Usa che Teheran ha rivendicato. Nella giornata di ieri, il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone nuove sanzioni all'Iran. In questo contesto i listini asiatici questa mattina hanno imboccato la via dei ribassi, con Tokyo che ha terminato con un calo dello 0,43%.In attesa di sviluppi, l'attenzione dei mercati oggi sarà rivolta ancora sul presidente della Fed, Jerome Powell, che terrà un discorso dopo i nuovi attacchi di Trump. In Italia attenzione all'asta del Tesoro che offrirà Ctz e Btp legati all'inflazione per un importo tra 2,25 e 3,25 miliardi. Domani sul tavolo della Commissione Ue ci sarà ancora il caso Italia con la prospettiva di una procedura di infrazione ancora aperta. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,49% a quota 21.284 punti, interrompendo la striscia di cinque rialzi consecutivi che avevano permesso all'indice guida milanese di portare a oltre +8% il saldo da inizio mese. Le vendite hanno preso il sopravvento complice anche il cambio di rotta dei Btp con lo spread che si è allargato in chiusura fino a 247 punti base.