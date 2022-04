Piazza Affari e Borse europee attese fiacche in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 27 aprile 2022 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio sulla parità o poco sotto per Piazza Affari e le Borse europee, in scia alla chiusura negativa di Wall Street sulle nuove tensioni geopolitiche.Gli Stati Uniti si sono detti pronti a inviare nuove armi ed equipaggiamento militare all'Ucraina per vincere contro la Russia. Intanto il gigante russo Gazprom avrebbe interrotto da oggi le forniture di gas alla Bulgaria e Polonia in risposta alle sanzioni ricevute dall'Unione europea. La decisione ha fatto salire di oltre il 10% il prezzo del gas in Europa.Sui mercati pesano anche i crescenti timori per il rallentamento economico, le prospettive di un rapido rialzo dei tassi negli Stati Uniti, l'aumento dell'inflazione e la crisi del Covid-19 in Cina.In assenza di dati macro di rilievo, l'attenzione degli operatori si rivolgerà soprattutto sul fronte societario, animato da diverse trimestrali, tra cui spiccano quelle di Meta Platforms e Ford a Wall Street mentre a Piazza Affari si guarda ai numeri di STM e Tenaris.