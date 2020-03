Piazza Affari e Borse europee attese caute in avvio, oggi asta Bot

Valeria Panigada 27 marzo 2020 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi all'insegna della cautela per Piazza Affari e le Borse europee, dopo i recenti guadagni. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un +0,73% allungando a 17.369 punti. Gli investitori guardano alle decisioni delle istituzioni nazionali e sovranazionali per arginare le ripercussioni economiche del coronavirus, che continua a diffondersi nel mondo. Oggi è atteso il voto del Congresso Usa sul maxi-piano di stimolo da 2mila miliardi di dollari. Si tratta dell'ultimo step, prima che il testo passi sul tavolo di Donald Trump per la firma finale.Tra gli altri appuntamenti, dagli Stati Uniti giungeranno redditi e spesa delle famiglie, oltre che la fiducia dei consumatori, elaborata dall'università del Michigan, a marzo. Per quanto riguarda l'Italia, oggi verrà diffusa la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia nel mese di marzo, che darà una prima indicazione sul sentiment alla luce dell'epidemia di coronavirus. Sul fronte emissioni è in programma l'asta dei Bot semestrali per 7 miliardi. Sull'obbligazionario ieri si è assistito a un repentino calo dei rendimenti dei titoli di stato sotto la spinta delle indicazioni arrivate dalla Bce che ha chiarito che i cosiddetti limiti di emissione non si applicheranno al suo nuovo programma di emergenza PEPP, il piano di acquisto da 750 miliardi legato all'emergenza Covid-19.