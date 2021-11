Piazza Affari e Borse europee attese aprire sotto la parità. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 23 novembre 2021 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi sotto la parità, in scia alla chiusura mista di Wall Street in reazione alla decisione del presidente americano Joe Biden di proporre al Congresso la riconferma di Jerome Powell a presidente della Federal Reserve. La conferma di Powell, temono gli operatori, potrebbe portare ad accelerare l'inasprimento della politica monetaria della Fed.Su questa prospettiva il mercato obbligazionario ha visto ieri un forte rialzo dei rendimenti negli Usa: il biennale, il più sensibile alle aspettative sui tassi, è balzato di 8,5 punti base allo 0,59%, il livello più alto da inizio marzo 2020 (prima della pandemia) e il decennale di quasi nove punti all'1,625%. I contratti a termine sui tassi Fed ora incorporano una probabilità del 100% di un aumento di un quarto di punto entro la fine di giugno 2022.Le preoccupazioni degli investitori negli Stati Uniti contrastano sempre più con gli eventi in Europa, dove si attendono più le restrizioni sanitarie che l'inasprimento monetario. Intanto dal fronte macro oggi giungeranno gli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania, Gran Bretagna, Eurozona e Stati Uniti relativo al mese di novembre, che dovrebbero scendere anche se non dovrebbero ancora riflettere appieno il recente peggioramento della situazione sanitaria."Particolare attenzione andrà data alle componenti prezzi, per vedere l’evoluzione del quadro inflattivo ed a quella supply delivery del comparto manifatturiero, per valutare se vi siano o meno segnali di allentamento dei ritardi nelle catene di approvvigionamento", sottolineano gli analisti di Mps Capital Services.Tra gli altri appuntamenti, si segnala un discorso di Bailey della BoE. Infine, si ricorda che oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività.