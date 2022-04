Piazza Affari e Borse europee attese aprire in rialzo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 14 aprile 2022 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare gli scambi in territorio positivo sulla scia di Wall Street e dei listini asiatici. Intanto sale l'attesa per la riunione della Banca centrale europea (Bce), che oggi annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa della presidente, Christine Lagarde.Con forti preoccupazioni per l'inflazione record nella zona euro, la Bce potrebbe presentare un calendario più chiaro per il ritiro progressivo delle sue misure di stimolo. "L’attenzione sarà rivolta a intercettare dettagli sulla fine del QE e sugli equilibri che si stanno formando all’interno del Governing Council", sottolineano da Mps Capital Services.Sempre in ambito banche centrali, sono previste anche le decisioni dell'istituto centrale turco. Intanto la banca centrale del Canada e quella della Nuova Zelanda hanno alzato ieri il loro tasso di 50 punti base, contro l'impennata dei prezzi, mentre anche la banca della Corea del Sud ha inasprito la sua politica monetaria con sorpresa dei mercati.Dal fronte macro in arrivo alcune indicazioni dagli Stati Uniti, tra cui le vendite al dettaglio, le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan.Dopo i primi riscontri arrivati ieri da JP Morgan e BlackRock, la stagione delle trimestrali vede anche oggi numerosi spunti a Wall Street. Il calendario di oggi prevede infatti Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, e Wells Fargo.