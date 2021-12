Piazza Affari e Borse europee attese aprire in rialzo. I temi e i titoli da seguire oggi

Valeria Panigada 7 dicembre 2021 - 08:37

Piazza Affari e le Borse europee europee dovrebbero aprire gli scambi in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio settimana. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un +2,16% a quota 26.498 punti. Mentre diversi paesi, tra cui Italia e Francia, hanno annunciato nuove misure per arginare la nuova ondata di epidemia di Covid-19, le informazioni più recenti sulla variante Omicron tendono a rassicurare gli investitori sul rischio di un ulteriore deterioramento della situazione sanitaria dopo le dichiarazioni sudafricane e americane su sintomi di non apparente gravità particolare causati dalla variante.I mercati dovrebbero essere sostenuti anche dal rialzo superiore alle attese delle importazioni cinesi a novembre (+31,7% su base annua), in accelerazione rispetto al +20,6% di ottobre. La seduta sarà animata oggi dall'indice Zew di fiducia degli investitori tedeschi e la lettura finale del Pil dell'Eurozona relativo al terzo trimestre, che dovrebbe confermare la crescita del 2,2% t/t rilevata nella stima preliminare. Intanto la produzione industriale in Germania ha segnato un balzo in avanti del 2,8% a ottobre rispetto al mese precedente, tornando a crescere dopo il -0,5% di settembre e facendo meglio delle attese ferme a un +0,8%.Tra i titoli di Piazza Affari, Tim rimane in primo piano. Il Comitato designato dal Consiglio di Amministrazione di TIM al fine di valutare la manifestazione di interesse sul gruppo, arrivata alla fine di novembre dal fondo di private equity Usa KKR, ha selezionato gli advisor per esaminare la proposta. Da monitorare anche Stellantis che oggi presenterà il 'Software Day 2021', la sua strategia per una mobilità connessa ed elettrificata.