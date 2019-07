Piazza Affari e Borse europee attese aprire in rialzo

Valeria Panigada 11 luglio 2019 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio in deciso rialzo per Piazza Affari, insieme alle altre Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street che ha visto l'indice S&P500 superare la soglia dei 3.000 punti per la prima volta in assoluto, per poi ritracciare e chiudere in rialzo dello 0,5% a 2.993,07 punti. A sostenere gli scambi le parole dovish di Jerome Powell. Nel suo discorso alla Camera Usa, il numero uno della Fed ha confermato la necessità di un taglio dei tassi per risollevare i fondamentali dell'economia americana. Gli investitori ora scommettono sempre di più sui tagli dei tassi da parte della Fed nella riunione di fine mese. Questa mattina i listini asiatici si sono uniti ai rialzi. La Borsa di Tokyo ha chiuso con un progresso di circa mezzo punto percentuale (Nikkei +0,51%).Oggi Powell proseguirà la sua audizione al Senato. Tra gli altri appuntamenti si segnala la pubblicazione dei verbali della Bce, mentre tra le indicazioni è atteso l'aggiornamento sull'inflazione negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia, oggi è prevista l'assegnazione di Btp a 3 e 7 per massimi 5,5 miliardi da parte del Tesoro italiano dopo l'asta di ieri e il successo del collocamento di 3 miliardi di euro attraverso la riapertura del Btp a 50 anni.