Piazza Affari e Borse europee attese aprire in calo. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 27 ottobre 2021 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare gli scambi in moderato ribasso, prendendosi una pausa dopo i recenti rialzi. Ieri l'indice milanese Ftse Mib ha aggiornato i massimi a 13 anni chiudendo a 26.970 punti, in rialzo dello 0,58%, dopo essersi spinto fino a 27.049 punti.La seduta di oggi sarà carica di trimestrali societarie, tra cui si segnalano Sodexo e Schneider Electric a Parigi e Deutsche Bank e Basf a Francoforte. Per gli Usa arrivano i primi riscontri dall'industria con i numeri di Boeing, Coca Cola, General Motors e McDonald's, mentre per Piazza Affari si guarda ai conti di Amplifon, Italgas, Mediobanca, Telecom Italia.A livello macro l'attenzione dei mercati sarà concentrata ancora sugli Stati Uniti, dove verrà pubblicata la bilancia commerciale e gli ordini di beni durevoli. Per le banche centrali sotto la lente le decisioni sui tassi dell'istituto centrale canadese e di quello brasiliano.Ieri sera Wall Street ha chiuso leggermente in rialzo, con il Dow Jones e l'S&P500 su nuovi record di chiusura anche se la sessione è stata segnato dal declino di Facebook (-3,9%) il giorno dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. A mercato chiuso sono stati diffusi i conti di Alphabet e Microsoft, entrambi migliori delle attese.