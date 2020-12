Piazza Affari e Borse UE verso avvio cauto, focus su Covid e negoziati Brexit

Redazione Finanza 8 dicembre 2020 - 08:43

Borse europee verso un avvio poco mosso. Il future dul Dax segna un +0,05%, mentre il segno meno prevale in quelli su Cac 40 (-0,4%) e Ftse 100 (-0,50%). Gli investitori guardano su più fronti con i blocchi legati al Covid che pesano sulle prospettive economiche di breve in attesa del lancio dei vaccini. Focus poi sulle misure di stimolo fiscale e monetario. Il Regno Unito inizia a vaccinare il proprio pubblico con il vaccino Pfizer/BioNTech, mentre la Food and Drug Administration statunitense si riunisce giovedì per discutere di questo vaccino.Intanto cresce la tensione sul fronte colloqui legati alla Brexitoggi il primo ministro britannico Boris Johnson si recherà a Bruxelles per colloqui di crisi con il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.La prima seduta della settimana ha segnato ieri un moderato calo (Ftse Mib -0,32% a quota 22.107,18 punti) con il ritorno della cauteala legata all'aumento dei nuovi casi di Covid-19 negli Usa.