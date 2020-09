Piazza Affari debole dopo inizio settimana sprint. Scatta Pirelli, bene anche DiaSorin

Valeria Panigada 8 settembre 2020 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Inizio di giornata poco mosso per Piazza Affari, che riprende fiato dopo lo sprint di ieri. L'indice Ftse Mib ha aperto in leggero rialzo per poi rallentare e muoversi sotto la parità: in questo momento l'indice guida della Borsa di Milano scivola di circa mezzo punto percentuale a quota 19.642 punti. Gli investitori rimangono cauti in vista della riapertura di Wall Street, rimasta chiusa ieri per festività. Intanto sale l'attesa per la Bce che nella riunione di giovedì potrebbe mostrarsi più accomodante.Tra i singoli titoli del paniere principale, si mettono in evidenza fin dai primi scambi Pirelli con un balzo di oltre il 6%. Bene anche Diasorin con un +1% dopo aver annunciato una nuova partnership strategica e il via libera da parte della Fda americana per commercializzare negli Stati Uniti il suo test molecolare per l'influenza.Attenzione anche a Mediaset che sale del 2,6%. Secondo il Sole24Ore, l'Agcom potrebbe annullare la delibera che limita il diritto di voto per Vivendi al 10% già nella riunione di domani. Il TAR del Lazio deciderà invece sull`argomento il prossimo 16 dicembre. Vivendi avrebbe inviato a Mediaset una nuova lettera per una soluzione amichevole sulle cause in corso e trovare iniziative che possano creare valore per gli azionisti Mediaset.