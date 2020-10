Piazza Affari cauta, Ftse Mib prosegue sotto la soglia dei 19.000 punti. Pirelli giù, Saipem tenta il rimbalzo

Valeria Panigada 27 ottobre 2020 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari rimane prudente, fallendo il tentativo di rimbalzo dopo un inizio di settimana difficile tra l’acuirsi dell’aumento dei casi di coronavirus in Europa e lo stallo a Washington sul prossimo piano di aiuti fiscali. Non aiuta il tonfo di Wall Street che ieri sera ha archiviato la peggior seduta dell'ultimo mese. E così, dopo un timido tentativo di rialzare la testa, l'indice Ftse Mib continua la sua discesa, muovendosi sulla parità o poco sotto. In questo momento segna un ribasso dello 0,30%, in linea con gli altri listini d'Europa, sotto la soglia psicologica dei 19.000 punti, infranta ieri.Tra i titoli del paniere principale, pesante Pirelli che cade sul fondo con un ribasso di oltre il 2%. La seguono Leonardo e Prysmian, in calo di circa l'1,5%. Debole Diasorin (-0,5%) nonostante l'annuncio di un nuovo test per i malati Covid sintomatici. Sul fronte opposto invece Saipem che sale di circa l'1% cercando di reagire ai ribassi di ieri.Tra gli appuntamenti di oggi, si segnala la trimestrale di Campari e Mediobanca.