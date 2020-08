Piazza Affari attesa negativa in avvio, attenzione a Unicredit

Valeria Panigada 6 agosto 2020 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio in moderato calo per Piazza Affari e le Borse europee, dopo i recenti guadagni. Ieri l'indice milanese Ftse Mib ha chiuso con +0,64%% a 19.740 punti, allungando la striscia di rialzi in questo primo scorcio di agosto. Sui mercati torna a prevalere la prudenza di fronte all'incertezza sul nuovo piano di rilancio degli stati Uniti. Dopo giorni di negoziati al Congresso, Democratici e Repubblicani ancora non hanno trovato una intesa sulle misure da inserire, con disaccordi che persistono soprattutto su alcuni punti chiave, come l'indennità di disoccupazione.Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso in calo di quasi mezzo punto percentuale (-0,43%) mentre gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono in ordine sparso. Il clima sui mercati è offuscato anche dallo scontro tra Pechino e Washington in campo diplomatico e tecnologico, in vista del prossimo ciclo di incontri fissato per metà agosto. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha detto che le applicazioni cinesi "non attendibili" devono essere rimosse dagli "App Store" disponibili per gli utenti statunitensi di smartphone. Sullo sfondo rimane anche l'evoluzione sempre preoccupante della pandemia, con il numero di contagi che aumenta in diversa parti del mondo. In Francia, i nuovi casi di coronavirus sono tornati ai livelli più alti da fine maggio.Oggi dal fronte macro giungerà la produzione industriale in Italia. L'Istat pubblicherà anche il report economico mensile. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Unicredit che ha alzato il velo sui conti. Giornata di risultati anche per Tenaris, Banco Bpm e Mps.