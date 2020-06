Piazza Affari attesa in leggero rialzo in avvio, attenzione a Fca

Valeria Panigada 17 giugno 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire appena sopra la parità, prendendosi una pausa di riflessione dopo i forti guadagni della vigilia. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un balzo del 3,46% a quota 19.625 punti. Ma oggi i timori di una seconda ondata di epidemia da Covid e le tensioni geopolitiche in Asia, tra le due Coree, smorzano l'euforia. Decine di voli interni da Pechino sono stati annullati, con le autorità cinesi che stanno intensificando gli sforzi per contenere i contagi. Intanto negli Usa i nuovi casi hanno toccato nuovi record in sei stati.La responsabile economista del Fondo Monetario Internazionale, Gita Gopinath, ha detto ieri che "l'imminente World Economic Outlook (dell'Fmi, il report sulle stime sull'economia globale) dovrebbe mostrare tassi di crescita negativi, peggiori anche rispetto a quelli precedentemente stimati". L'Fmi ha aggiunto che la crisi attuale, che l'istituzione di Washington ha ribattezzato il "Great Lockdown", il "Grande Lockdown", è "diversa da qualsiasi altra cosa che abbiamo visto finora al mondo".La cautela è dettata anche dalle tensioni geopolitiche, dopo che Pyongyang ha distrutto, secondo quanto riportato dalle autorità di Seoul, un ufficio transfrontaliero con la Corea del Sud, primo meccanismo di comunicazione costante tra le due Coree dall'inizio della Guerra coreana del 1950-1953.La seduta sarà movimentata da diversi appuntamenti. L'Istat pubblica nuovi aggiornamenti sull'industria con il fatturato e gli ordini di aprile. Negli Stati Uniti occhi puntati sul comparto immobiliare, con l'arrivo dei permessi edilizi e nuove costruzioni abitative. In serata sono attese le decisioni della banca centrale del Brasile che dovrebbe tagliare i tassi. TRa i titoli di Piazza Affari, attenzione a Fiat Chrysler (Fca) dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa, che hanno mostrato un nuovo crollo a maggio.