Piazza Affari apre debole: Ftse Mib -0,32% a 22.244,41 punti - Flash

Diventa difficile commentare l’immenso rally del Bitcoin, a sorprendere soprattutto la velocità di crescita di un po’ tutte le criptovalute. E tutto questo avviene in un momento storico particolare.

Oggi, 11:26 - mazzalai

US ELECTIONS 2020: IL GIORNO DELLA MARMOTTA!

Come ho scritto in OUTLOOK 2021 "Lo stallo" il giorno della marmotta quest'anno per gli americani anticipa di circa un mese, domani 6 gennaio sarà il giorno della marmotta